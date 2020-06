Dinamarca volta a abrir fronteiras a partir de dia 27 de junho. Portugal não está incluído

O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês anunciou, esta quinta-feira, que o país vai voltar a abrir fronteiras a partir do dia 27 de junho para alguns países. Pessoas que residem em Portugal e Suécia não estão incluídas.

O país decidiu que os países da União Europeia e do Espaço Sschengen, incluindo o Reino Unido, com uma taxa de infeção baixa de covid-19 vão poder entrar no país a partir do dia 27 de junho.

Portugal e a Suécia não constam da lista visto registarem mais de 20 casos por 100 mil habitantes, por semana.