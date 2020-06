Pedro Granger condena críticas a foto de Cristina Ferreira: "Há limites para os exageros e estupidez"

Movimento TINAGER (Tininha+Granger) EM NOME dA SAÚDE MENTAL. Como se já não tivesse problemas que cheguem, hoje ao pequeno almoço dou por mim a ler um monte de parvalheiras sobre esta fotografia da Cristina (que by the way está uma gatinha como de costume). Eu por exemplo estou bem pior com a minha barriguinha de quem não pode treinar muito que ainda está em Fisio de uma queda de mota . Acho óptimo que se maquilhem e que vao ao gym e trinta por uma linha. Até eu já fui obcecado. Mas CHEGA desta cultura televisiva e de imprensa onde chego a ter colegas de vintes e poucos anos a por botox na cara e a maquilhar os abdominais antes de cenas em tronco nu . CHEGA de atrizes quase tao maquilhadas como no Dallas. Chega de impingir aos teenagers do nosso país uma falsa normalidade de corpo e de beleza . Em todo o mundo nos programas e séries há magros, gordos, altos, baixos, velhos, novos, giros, feios, com músculos e sem músculos. Daí o sucesso da Netflix, HBO e companhia. @daniel__oliveira , @dailycristina , @nuno.sant0s , @hugodeandrade , @jemoniz , @pedroribeiroinsta , Zé Fragoso, @patricia._vasconcelos , @luijeremi , @anacaceresmonteiro e tantos outros. Vocês sabem que são bons no que fazem. Isto de normalizar está muito nas vossas mãos também. Nunca a faixa de ataques de ansiedade, SUICIDIOS , burnouts , ... entre jovens esteve tao alta por razões relacionadas com a imagem exterior que os outros têm de nós. Vamos todos juntos fazer alguma coisa. Claro que temos de tratar do corpo e da mente . Mas há limites para os exageros e estupidez . Não digo isto por falta de trabalho nem complexos , estou até numa fase profissional bem divertida (valha-me isso), e continuo a levar com o estigma Peter Pan lol. Mas a sério , vamos dar espaço, lugar e contexto a tudo e todos. Quanto aos que acham que me estou a aproveitar deste assunto e aos haters, Peço desculpa mas vão a merda . Cristininha se quiseres que retire o teu nome deste post claro que o tiro , mas calculo que concordes com o que está escrito. Beijos e abracos . Granjas . #PedroGranger #CristinaFerreira #TINAGER #normalidade #dgs #saudemental a quem me aconselhou a não por este post por ir perder trabalho paciência

