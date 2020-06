Número de óbitos diários no Reino Unido é o mais baixo desde o dia 15 de março

Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 15 vítimas mortais infetadas com covid-19 no Reino Unido. Desde o dia 15 março que não existia um registo diário de óbitos tão baixo, quando foram confirmados 14 óbitos. Desde o ínicio da pandemia, já morreram 42.647 pessoas infetadas com o novo coronavírus no país.

Foram ainda confirmados mais 958 novos casos de covid-19 desde o balanço anterior, o que representa uma descida comparativamente aos dados registados no domingo - 1.221. No total já foram infetadas 305.289 pessoas.

A terceira fase do plano de desconfinamento, que teve ínicio no dia 23 de março, está pensada para o dia 4 de julho, com a abertura de bares, restaurantes, hotéis e cabeleireiros, entre outros negócios. A descida no número de óbitos e casos diários pode levar as autoridades de saúde a autorizar o avanço do desconfinamento.