Bruno Lage coloca lugar à disposição

Bruno Lage terá colocado o lugar como treinador do Benfica à disposição logo após a deerota desta segunda-feira frente ao Marítimo (2-0).

Segundo avança a Tribuna Expresso, que cita uma fonte oficial do clube, Luís Filipe Vieira terá aceitado o pedido de demissão, apresentado pelo técnico do Benfica logo após a derrota na Madeira.

O treinador esteve à frente do clube durante pouco mais de um ano, tendo sucedido a Rui Vitória.

Em declarações aos jornalistas, que decorreu após a final do jogo, Luís Filipa Vieira contou que o técnico lhe disse que "uma derrota não é desespero para ninguém". "'Nesta altura parace que toda a gente quer que eu me vá embora", terá dito Lage ao presidente do Benfica.