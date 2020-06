Rúben Vieira declara-se a Rita Ferro Rodrigues: "A mulher que eu amo e com quem quero envelhecer"

Cristina Ferreira abriu o programa desta terça-feira, na SIC, vestida de noiva. Com um modelo da década de 60/70, a apresentadora encenou um casamento com Rúben Vieira, mais conhecido por Ben. O assistente de realização aproveitou o mote e declarou-se à mulher, Rita Ferro Rodrigues, nas redes sociais.

"Hoje falámos de casamentos do antigamente, hoje é a altura de homenagear a mulher que me faz feliz, a mulher que me aceita como sou e que me faz sorrir todos os dias… A MULHER QUE EU AMO e com quem quero envelhecer”, começou por escrever Rúben Vieira, na legenda de uma imagem da mulher.

“Minha VIDA, se algum dia ouvires dizer que te esqueci, chora por mim porque morri”, rematou.