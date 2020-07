Homem violou a mãe de 60 anos em Lisboa

Suspeito com hábitos de alcoolismo, aproveitou a madrugada para abordar a vítima.

Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes indícios da prática de um crime de violação, cometido, no distrito de Lisboa, contra a própria mãe, uma mulher de 60 anos.

"A investigação apurou que o presumível agressor, com hábitos de alcoolismo, aproveitou a madrugada para abordar a vítima no quarto de dormir da residência daquela e, através da força física, forçou-a a relações de cópula", lê-se no comunicado da PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.