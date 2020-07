Visita de Marcelo à Madeira "já devia ter acontecido", diz Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, considerou, esta sexta-feira, que a visita do Presidente da República à região “já devia ter acontecido antes”.

Miguel Albuquerque comentou a visita do chefe de Estado à Madeira, este fim de semana, à margem de uma visita a uma exploração pecuária em São Vicente. Apesar de dizer que a visita “vai correr bem”, o chefe do executivo regional considerou que a mesma “já devia ter acontecido antes”, uma vez que “o Estado tem estado alheado da situação e das necessidades da população da Madeira e do Porto Santo nos últimos meses”.

Um dos temas que Albuquerque irá abordar com Marcelo é o aval do Estado ao empréstimo superior a 300 milhões de euros que a região vai contrair para enfrentar a crise provocada pela covid-19 e que “não implicará um tostão aos contribuintes nacionais”.

“Vamos transmitir e apelar à influência do Presidente da República para a necessidade da operação de financiamento que a Madeira vai realizar, à sua custa e através dos seus recursos, ter também a garantia do Estado, o que permitirá aos contribuintes madeirenses e à região pagarem menos juros”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa chega no sábado às 20h30 à Madeira.