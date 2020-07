Procurados três migrantes marroquinos após fuga de instalação no Aeroporto do Porto

Desaparecidos faziam parte do grupo de 22 migrantes que chegou à região do Algarve numa embarcação a 15 de junho.

Três migrantes marroquinos estão a ser procurados depois de se colocarem em fuga, esta sexta-feira, do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no Aeroporto do Porto, onde estavam instalados.

A notícia foi confirmada por fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) à agência Lusa, que adianta que os três desaparecidos faziam parte do grupo de 22 migrantes que chegou à região do Algarve numa embarcação a 15 de junho.

Segundo a mesma fonte, os três cidadãos terão escapado do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no Aeroporto do Porto, onde estavam instalados, pelas 16h00.

“Foram já acionados no terreno todos os mecanismos necessários para localizar os cidadãos em causa, em articulação com os restantes órgãos de polícia criminal nacionais”, refere o SEF.

Recorde-se que a 17 de junho o SEF tinha esclarecido que, depois de presentes ao Tribunal Judicial de Loulé, os migrantes ficaram sujeitos à medida de coação de "instalação em Centro de Instalação Temporária (CIT) para afastamento de território nacional no âmbito do processo de expulsão por entrada e permanência irregular” em Portugal.