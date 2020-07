Espanha. Autoridades desmantelam rede de tráfico de droga com ligações a Portugal

A polícia espanhola deteve, esta segunda-feira, oito pessoas que pertencem, alegadamente, a uma rede criminosa chinesa com ligações a Portugal. Segundo a agência espanhola Efe, as autoridades apreenderam, em Madrid, 225 quilos de bolotas de marijuana, que estavam prontos para serem distribuídos pelos países da União Europeia.

Segundo a mesma agência, esta operação impediu que fosse dustribuída uma "grande quantidade" de marijuana, que os traficantes acumularam durante a quarentena de covid-19.

A investigação, que teve início em meados de maio, permitiu que as autoridades travassem a distribuição em países como o Reino Unido, Itália, França, Países Baixos e Bélgica.

E entrega da droga por parte de dois membros da organização levou a que as autoridades chegassem a uma casa no bairro de Usera, em Madrid, e que, mais tarde, fossem realizadas buscas num navio onde foram apreendidos 85 quilos de bolotas de marijuana embalados em vácuo.

Até agora, as autoridades espanholas acreditam que as pessoas detidas estejam ligadas a uma rede criminosa de origem chinesa com ligações a Portugal e Espanha, países onde serão realizados o cultivo, preparação, embalagem e expedição da droga para outros países europeus.