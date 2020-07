Semana de decisões com dados em revisão e rondas de Marcelo

Com uma nova reunião técnica à porta, na qual são esperados indicadores que permitam perceber se o país deve ou não manter um desconfinamento a três velocidades, com 19 freguesias da Grande Lisboa em estado de calamidade, o ponto de situação sobre a covid-19 feito diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS) sofreu alterações nos últimos dias e os dados disponíveis ao público são agora menos. Os dados por concelho não são atualizados desde sábado – alguns concelhos do Norte, como o Porto, não sofrem atualizações desde o início de junho –, bem como a idade dos novos doentes, o que a Direção-Geral da Saúde justificou ontem com a necessidade de afinar o reporte, que conta desde o início da epidemia com diferentes fontes de dados, dos médicos assistentes aos laboratórios. Continuam também por inserir nos boletins diários os 200 casos notificados no final da semana passada por um laboratório que esteve três dias sem fornecer informação à DGS. Deixou ainda de ser atualizado, no final de junho, o número de amostras colhidas diariamente para testes.

