Flamengo falha conquista da Taça Rio após derrota nas grandes penalidades

O Fluminense conquistou a Taça Rio após bater o Flamengo nas grandes penalidades (3-2).

Fim de jogo no Maracanã. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Flamengo perde para o Fluminense nos pênaltis por 3 a 2. — Flamengo (@Flamengo) July 9, 2020

No clássico do Rio de Janeiro, disputado esta madrudaga (horas portuguesas) no Maracanã, o Flu inaugurou o marcador aos 37 minutos, com golo de Gilberto. Apesar de a equipa de Jorge Jesus ter estado muito longe do nível de jogo a que habituou os adeptos na última temporada, Pedro (78') ainda conseguiu fazer o 1-1, de cabeça, empurrando o jogo para a lotaria das grandes penalidades.

Já através da marca dos 11 metros, Nenê, Hudson e Fernando Pacheco marcaram pelo emblema tricolor; enquanto Gabriel Barbosa (Gabigol) e Pedro fizeram os únicos dois golos do Mengão.

O Flamengo terá agora de disputar mais dois jogos frente ao Flu para decidir o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro 2020. Os jogos vão acontecer durante as duas próximas semanas.

Recorde-se que Jesus está a ser apontado ao Benfica, pelo que a despedida do emblema carioca poderá acontecer em breve.

O treinador amadorense chegou há cerca de um ano ao Brasil (junho de 2019), conduzindo o emblema rubro-negro à conquista do Brasileirão e à vitória na Taça Libertadores (38 anos depois da última e única conquista do clube na prova). Já em 2020, JJ alcançou a Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, além da Taça Guanabara.

Após tornar o Fla a equipa sensação sul-americana, Jesus renovou recentemente contrato com o clube mas a saída pode estar agora cada vez mais perto.

O possível regresso ao clube da Luz (que orientou entre 2009 e 2015) tem sido o tema quente no universo do futebol português dos últimos dias. As negociações entre os encarnados e o técnico continuam em curso num momento em que Nélson Veríssimo já foi oficializado como o novo treinador até ao final da época.

Recorde-se que Veríssimo rendeu Bruno Lage após a derrota (2-0) da águia nos Barreiros, ante o Marítimo, resultado que comprometeu a revalidação do título nacional - troféu que está por estes dias cada vez mais próximo do FC Porto.