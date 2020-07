Assembleia da República aprova voto de pesar pela morte de militar em acidente na A1

A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, um voto de pesar pela morte de um dos militares da GNR que sofreram um acidente na A1, na passada terça-feira. O voto foi apresentado pelo PSD e aprovado por todos os grupos parlamentares em sessão plenária.

Recorde-se que o acidente ocorreu na terça-feira, ao quilómetro 85 da autoestrada, no sentido norte-sul, entre o nó de Torres Vedras e área de serviço de Santarém, quando a GNR “estaria a sinalizar o local”. Um carro colidiu com a viatura da força de segurança, resultando do acidente cinco feridos graves.

Um dos militares da GNR, Carlos Pereira, acabou por morrer, na quarta-feira. Enquanto a outra militar, Vânia Pereira, está em morte cerebral.

A nota de pesar destaca que os dois militares se encontravam no exercício das suas funções no interior de uma viatura policial que foi “violentamente colhida por outro carro que seguia, aparentemente, em excesso de velocidade”.

“Uma tal fatalidade não pode suscitar senão o maior respeito, por parte da Assembleia da República e um sentido de lamento pela perda sofrida pelas respetivas famílias, amigos e pelos demais profissionais da Guarda Nacional Republicana (GNR)”, considera a nota.