FC Porto vence Sporting e sagra-se campeão nacional

Sérgio Conceição conquista a prova pela segunda vez no comando técnico dos azuis-e-brancos

O FC Porto só precisava de um empate para garantir matematicamente já na noite desta quarta-feira o título de campeão nacional, mas, no Dragão, os azuis-e-brancos venceram (2-0) o clássico ante o Sporting.

Danilo, de cabeça, inaugurou o marcador, aos 64 minutos, e Marega fixou o 2-0 final já para lá do minuto 90.

A duas jornadas do final da prova, a equipa de Sérgio Conceição lidera com 79 pontos, mais oito do que o segundo classificado Benfica.

É a segunda vez que o técnico natural de Coimbra conquista a I Liga, depois de já ter conquistado a prova em 2017/18, época em que chegou ao reino do dragão para render Nuno Espírito Santo no comando técnico da equipa principal.

Já o FC Porto conquistou o 29.º título de campeão nacional.

Já com o título assegurado, os azuis-e-brancos ainda vão defrontar o Moreirense e o Sp. Braga, na 33.ª e 34.ª jornadas do campeonato.