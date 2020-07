Cristina Ferreira volta à TVI

Apresentadora ficará com uma participação no capital social da dona da TVI.

Cristina Ferreira já fechou acordo com a Media Capital, de Mário Ferreira, e vai regressar ao canal de Queluz, ficando com uma participação no capital social da dona da TVI.

A contratação pela TVI da apresentadora das manhãs da SIC faz manchete na edição do SOL deste sábado, que dá conta de outras grandes novidades de um verão escaldante no setor dos média.

A informação foi confirmada pelo grupo Media Capital, através de um comunicado. “É com grande satisfação que a Media Capital dá conhecimento público que a TVI acaba de acordar com Cristina Ferreira a sua contratação como diretora de Entretenimento e de Ficção”.

Citado no comunicado, Manuel Alves Monteiro, administrador delegado do Grupo Media Capital, diz: “Este regresso à sua casa de sempre enche-nos de satisfação. Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do Grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de Entretenimento e de Ficção do Canal”.

“Sabemos que a Cristina Ferreira manifestou já junto da Prisa a intenção de adquirir uma participação no capital social da empresa; a concretizar-se, esse facto reforçará a ligação de Cristina ao Grupo e dará um significado ainda mais profundo a este regresso à TVI”, acrescentou.