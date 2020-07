"Trata-se de um regresso à casa-mãe, era impossível dizer que não". Cristina Ferreira sobre regresso à TVI

A apresentadora Cristina Ferreira deixa à SIC e volta à TVI, onde deverá ter uma participação no capital social da dona da TVI.

A informação já foi confirmada pela Media Capital e pela própria Cristina Ferreira que deixa a SIC, cerca de dois anos depois de ter sido contratada, para ser Diretora de Entretenimento e Ficção.

“É um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afeto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses”, afirmou Cristina Ferreira, citada no comunicado da Media Capital.

A apresentadora fez ainda questão de dirigir uma palavra à estação que agora deixa, pouco mais de dois anos. “Neste momento de saída, não posso deixar de agradecer à SIC, à sua Administração, a oportunidade que me foi concedida e a possibilidade de trabalhar com profissionais de excepção. O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro”.