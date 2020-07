Amesterdão encerra temporariamente Red Light District

As autoridades locais de Amesterdão fecharam uma parte do Red Light, por se encontrar sobrelotado de visitantes que não cumpriam as regras de distanciamento social, na noite de sábado.

Este foi o segundo fim de semana consecutivo em que o bairro esteve “apinhado” e, por isso, os residentes fizeram queixa às autoridades de saúde holandesas.

O turismo aumentou significativamente em Amesterdão nas últimas semanas, depois de o Governo ter aliviado as medidas sanitárias em vigor, abrindo as fronteiras a mais países.

Segundo o NL Times, a reabertura do "bairro da luz vermelha" voltou a trazer multidões à zona, nomeadamente de turistas, e os residentes já expressaram preocupações com o incumprimento das recomendações das autoridades sanitárias para conter a pandemia de covid-19.