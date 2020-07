Jovem recusa-se a usar máscara na Carris e agride motorista que lhe recusou a entrada no transporte

A PSP deteve, no sábado, um jovem de 22 anos depois de este ter agredido um motorista da Carris.“O motorista informou que ao chamar o autor do ilícito à atenção por não fazer uso de máscara, e não poder entrar no transporte público, aquele partiu de forma violenta para agressão física, atingindo-o na cara com vários socos, empunhando de seguida uma arma branca com a qual ameaçou os presentes, colocando-se em fuga de imediato”, explicaram as forças de segurança, em comunicado.

Segundo a mesma nota, a agressão terá ocorrido por volta das 18h, na Estrada de Benfica. O condutor apresentava "hematomas visíveis em toda a face, com os lábios cortados e as mãos arranhadas, além do polo da farda destruído”.

A força de segurança terá identificado o homem pouco depois da agressão, tendo-o algemado e detido. A arma utilizada foi apreendida na posse de um outro homem. O detido, suspeito da prática do crime de ofensas à integridade física, vai ser presente ao Tribunal Judicial de Lisboa para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação tidas comoa adequadas.