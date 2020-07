Benfica goleia (4-0) Aves: Gonçalo Ramos estreou-se pelos encarnados com um bis

O Benfica venceu esta noite o Aves, por 4-0, na 33.ª e penúltima jornada da Liga portuguesa.

Na Vila das Aves, Rafa inaugurou o marcador aos 4 minutos. Já na segunda metade, Pizzi ampliou a vantagem de grande penalidade (52'). Entretanto, na reta final do encontro, aos 87 e 93' minutos, Gonçalo Ramos fixou o resultado final em 4-0: estreia de sonho para o jovem que bisou instantes depois de entrar em campo para o lugar de Pizzi.

Destaque também para Pizzi, que passou a contabilizar 18 golos na prova, isolando-se na liderança da lista de melhores marcadores, agora com mais um golo do que Paulinho (Sp. Braga) e do que o seu companheiro de equipa Carlos Vinicius.

Os encarnados já tinham assegurado o segundo lugar na prova, passando agora a somar 74 pontos.

Também o Aves já tinha a despromoção garantida: a situação no clube, com destaque para os salários em atraso, levou a um protesto em campo por parte do plantel avense, com os jogadores a recusarem-se a jogar durante o primeiro minuto do encontro, altura em que os encarnados ficaram a trocar a bola no seu meio campo.

Depois do jogo ter estado para não se realizar, os jogadores do Aves deslocaram-se nos seus próprios carros para o estádio, a única solução encontrada depois de as chaves do autocarro da equipa terem misteriosamente desaparecido.

Ainda nos episódios insólitos no emblema que vai terminar a época no último lugar na tabela, uma referência para o desaparecimento da Taça de Portugal, conquistada frente ao Sporting em 2018. O troféu desapareceu da zona de exposição no estádio e a atual direção do Aves, presidida por António Freitas, diz desconhecer o seu paradeiro.