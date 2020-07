Mãe e filha encontradas mortas em casa na Maia. Autoridades não descartam crime

Duas mulheres foram encontradas mortas, esta quinta-feira, dentro da própria casa, em Moreira da Maia, concelho da Maia. A progenitora tinha 72 anos e a filha 42. De acordo com os vizinhos das mesmas, estas tinham uma relação conflituosa.

As causas da morte são desconhecidas e a Polícia Judiciária está a investigar a situação. De acordo com o Jornal de Notícias, as autoridades estão a investigar três linhas de investigação, das quais duas colocam como possibilidade que na origem da morte das familiares esteja um crime.