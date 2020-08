Rússia termina ensaios com vacina para a covid-19. Próximo passo é o registo

O governo Russo anunciou que so primeiros a receber as doses de vacinas serão os médicos e professores.

O ministro da Saúde russo anunciou, este sábado, que o centro que estava a desenvolver uma vacina no país terminou os ensaios clínicos e que, por isso, será registada.

"A vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamalei concluiu os ensaios clínicos e agora estamos a preparar os documentos para o seu registo", afirmou Mikhail Murashko, citado pela agência TASS.

O governante afirmou ainda, segundo a mesma agência, que os médicos e professores serão os primeiros a receber as doses da vacina, que o ministro espera que sejam encaminhadas para as várias partes do país a partir do dia 10 de agosto.

O ministério da Saúde russo tem ainda em vista uma campanha de vacinação alargada para começar em outubro, e o governante prevê que, “no próximo mês e meio ou dois meses” a tutela receba dois novos pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos de novas vacinas. Atualmente, há outra vacina que está a ser desenvolvida pelo centro estatal Véctor, e que ainda se encontra em processo de testes clínicos.

Na sexta-feira, Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, afirmou esperar que a China e a Rússia estivessem “realmente a testar” as vacinas que estão a desenvolver para o combate à covid-19 "antes de entregá-las a qualquer pessoa".