'Hacker' Rui Pinto vai sair em liberdade

Pirata informático estava, desde 8 de abril. em prisão domiciliária num anexo junto à Polícia Judiciária. Colaboração com a justiça empurrou à libertação.

O pirata informático Rui Pinto vai sair esta sexta-feira em liberdade, depois de ter estado, desde 8 de abril. em prisão domiciliária num anexo junto à Polícia Judiciária (PJ), com total proibição de aceder à internet. No entanto, já lhe é permitido o acesso, mas terá de se apresentar semanalmente, ficando a aguardar julgamento em liberdade.

Esta decisão surge depois de o hacker, criador da Football Leaks, ter recebido rasgados elogios por parte dos diretores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), bem como da PJ, por ter demonstrado disponibilidade total para colaborar com a justiça e também pelo facto de as fronteiras estarem sujeitas a um elevado controlo, devido à pandemia de covid-19, reduzindo o perigo de fuga.

A defesa de Rui Pinto já havia solicitado, há cerca de duas semanas, a libertação do pirata informático, pedindo que ficasse com apresentações periódicas às autoridades num regime de Termo de Identidade e Residência.

Rui Pinto, recorde-se, está acusado de um total de 90 crimes – 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, um de sabotagem e outro de extorsão.