Homem mata ex-namorada durante aula online da filha da vítima

Uma mulher foi assassinada pelo ex-namorado enquanto a filha estava a assistir a uma aula online através da plataforma Zoom, no condado de Martin, no estado norte-americano da Florida. Maribel Rosado Morales foi atingida com dois tiros no peito e acabou por não resistir aos ferimentos.

"Houve uma discussão. Ele confrontou-a com algo relacionado com um vídeo. Ele disse que ela começou a sorrir e que ficou enraivecido e acabou por disparar contra ela", afirmou o xerife do condado, em declarações à imprensa internacional.

Além da filha, estavam outros três filhos de Maribel, e também dois primos, no local, que presenciaram toda o crime. Os colegas da turma da menina acabaram por se aperceber do que se passava durante a aula. Quando se começaram a ouvir gritos, a professora decidiu silenciar o áudio da menina de 10 anos, no entanto, os alunos e a docente viram ainda a menor a tapar os ouvidos, antes de o ecrã ficar negro, visto ter sido atingido por uma bala. Tanto a professora como os alunos da turma da criança de 10 anos estão a ter acompanhamento psicológico.

Depois de ter disparado sobre a mulher, os filhos de Maribel tentaram esfaquear o ex-companheiro da mãe mas o suspeito acabou por lhes apontar a arma e colocou-se em fuga. O homem de 27 anos acabou por ser detido depois do crime. O criminoso, Donald Williams, fugiu do local numa bicicleta e dirigiu-se a uma lavandaria automática. Depois acabou por entrar num autocarro mas o seu comportamento suspeito levou o condutor a alertar as autoridades, que acabaram por proceder à sua detenção.