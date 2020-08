Governo incapaz

por Pedro d'Anunciação

Parece que há dias, numa cidade turística portuguesa, os locais andavam aterrados com o vírus á solta, enquanto algum médico confirmava que sim, que havia ali já muitos infectados, e que esse número tenderia a subir.

Entretanto, nas ruas, só s ouvia falar espanhol, dando conta dos turistas que lá andavam (também ouvimos os ingleses, claro), de um país europeu na altura com enorme crescimento de infectados.

Enquanto assistimos a isto, vimos as notícias dos lares da 3ª idade, com as contradições da ministra da Segurança Social. Ela desculpou-se, de início, no Expresso, por ainda não ter lido o relatório da OM sobre o assunto. Ora se é grave a não leitura de um relatório que tem a ver com um drama nacional e internacional do momento (como bem notou logo o PR), mais grave ainda é o Governo tardar a dispor de relatório próprio, sem dar atenção aos que existem.

Será que o eleitorado gosta mesmo disto assim? E das desculpas atrapalhadas dadas depois pelo PM?