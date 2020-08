Taxa de desemprego sobe para 7,3% em junho

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, taxa de desemprego terá sido de 8,1% no mês de julho.

A taxa de desemprego no mês de junho situou-se em 7,3%, um valor superior em 1,4 pontos percentuais ao mês anterior. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e revelam ainda que a população empregada registou variações de 0,3% relativamente ao mês anterior.

Ainda em relação ao mês de junho, os resultados finais do INE avançam que a taxa subutilização de trabalho situou-se em 15,5%, um valor 0,9 pontos percentuais acima do mês anterior.

Já para o mês de julho, os dados provisórios do gabinete de estatística demonstram que a taxa de desemprego fixou-se em 8,1%.

Segundo o INE, nesse mês, a população empregada registou variações de 0,1% relativamente ao mês anterior e de -1,7% em relação a três meses antes.

Já a taxa subutilização de trabalho situou-se em 15,7%, mais 0,2 pontos percentuais que no mês precedente. “Para o aumento mensal da taxa de subutilização do trabalho neste mês contribuiu exclusivamente o aumento do número de desempregados e do subemprego de trabalhadores a tempo parcial, já que diminuiu o número dos inativos à procura de emprego mas não disponíveis para trabalhar e o de inativos disponíveis mas que não procuram emprego”, justifica o gabinete de estatística.