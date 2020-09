As chamas foram combatidas por mais de 150 bombeiros.

Um incêndio deflagrou, este sábado, no concelho de Manteigas, no distrito da Guarda.

No local estiveram, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda disse à agência Lusa, mais de 150 bombeiros e as chamas foram combatidas com a ajuda de nove meios aéreos.

O incêndio na Serra da Estrela entrou em fase de resolução por volta das 17h.