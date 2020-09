Benfica: duelo português na Champions

O Benfica e o PAOK discutem em Salónica a 3.ª pré-eliminatória da Champions League. Ultrapassando a equipa orientada por Abel Ferreira, os encarnados defrontarão o Krasnodar no play off de acesso à fase de grupos.

O Benfica está cada vez mais próximo do primeiro grande teste da época 2020/21, frente ao PAOK, da Grécia, agendado para dia 15 de setembro, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Os encarnados têm na tarde deste sábado o último encontro de preparação, pelo que Jorge Jesus vai aproveitar para afinar os últimos pormenores.

As águias defrontam este sábado os franceses do Rennes, numa altura em que apresentam um percurso imaculado na pré-época, com seis vitórias em seis jogos.

O Benfica venceu na quarta-feira o Sporting de Braga, por 2-1, com bis de Carlos Vinícius, juntando a mais recente vitória aos triunfos alcançados ante o Bournemouth (2-1), Farense (5-1), Belenenses SAD (4-0), Estoril Praia (4-1) e Benfica B (4-0).

Jorge Jesus regressou ao Benfica cinco anos depois de ter terminado a sua primeira passagem pelo clube da Luz e, na cerimónia de apresentação, deixou a promessa de que o Benfica irá jogar o triplo do que apresentou em 2019/20. O técnico vai fazer a sua segunda estreia oficial pelos encarnados, agora na prova milionária, que irá, de resto, proporcionar um duelo português, com Abel Ferreira no banco do conjunto grego.

De notar que o clube da Luz tem um historial muito positivo frente ao clube helénico, já que soma quatro vitórias e apenas uma derrota (e um empate) nos seis jogos disputados entre as duas equipas.

Mais: as águias somam três vitórias nos três encontros que se realizaram no Estádio Toumba, que vai ser palco desta eliminatória decisiva, disputada a um só jogo. O último encontro realizado entre PAOK e Benfica em Salónica aconteceu em 2018, com os encarnados a golearem por 4-1 no play off da Champions.

Antes, em 2014, nos dezasseisavos de final da Liga Europa, o clube da Luz venceu por 1-0 e, em 1999, na segunda ronda da Taça UEFA, ganhou por 2-1.

Apesar das estatísticas entre as duas equipas ser favorável ao emblema português, o caso muda de figura quando se trata de duelos passados entre os dois treinadores.

Abel Ferreira Vs. Jorge Jesus

Quando estava à frente do Sporting de Braga, Abel Ferreira venceu por duas vezes Jesus, na altura em que este treinava o Sporting, tendo-se registado ainda um empate e um triunfo para o técnico amadorense de 66 anos. Contudo, Abel nunca conseguiu uma vitória ante o Benfica nas cinco ocasiões que defrontou o clube da Luz (regista quatro derrotas e um empate num encontro relativo à Taça da Liga). Abel Ferreira está a cumprir a segunda temporada à frente do conjunto grego, que conta ainda com o português Vieirinha no plantel. Em 2019/20, o PAOK sagrou-se vice-campeão no campeonato da Grécia.

Recorde-se que o emblema helénico marcou encontro com o Benfica depois de ter vencido no final do mês de agosto os turcos do Besiktas (3-1), em jogo da segunda pré-eliminatória da mais importante prova de clubes a nível europeu.

Caso Jorge Jesus e companhia consigam ultrapassar o PAOK, já sabem que terão pela frente o Krasnodar no play off de apuramento para a fase de grupos.

Recorde-se que os russos foram os responsáveis pela eliminação do FC Porto na terceira pré-eliminatória da edição anterior da competição (depois de ter vencido por 1-0 na Rússia, o dragão foi surpreendido em casa, tendo perdido por 3-2).

De sublinhar que os jogos do play off retomam o tradicional formato a duas mãos, pelo que o Benfica poderá decidir na Luz a qualificação para a fase de grupos da Champions.

A confirmar-se a vitória sobre os comandados de Abel Ferreira, a primeira mão com o Krasnodar está agendada para 22 ou 23 de setembro, em solo russo, com o Benfica a fechar depois a eliminatória na Luz, no dia 29 ou 30 do mesmo mês.

Garantir a 11.ª presença consecutiva dos encarnados na fase de grupos da Liga dos Campeões torna-se assim o primeiro grande objetivo de Jorge Jesus. Além do Benfica, também Sporting e Rio Ave vão discutir o acesso à fase final de uma prova europeia - a Liga Europa.

O conjunto leonino, orientado por Rúben Amorim, ficou durante a semana a saber que terá de enfrentar os noruegueses do Viking ou os escoceses do Aberdeen na terceira pré-eliminatória da segunda prova da UEFA; enquanto os vilacondenses vão ter pela frente o Besiktas, caso consigam bater o Borac, na Bósnia, em jogo único referente à 2.ª pré-eliminatória (17 de setembro).

Os encontros da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa estão agendados para o dia 24 de setembro e entretanto as equipas portuguesas dão também o pontapé de saída na Liga portuguesa 2020/21.

Liga abre com jogo grande no Dragão

Depois de ter terminado o campeonato em segundo lugar em 2019/20 - atrás do FC Porto, que graças ao título nacional garantiu o passaporte direto à próxima edição da Champions -, o Benfica vai protagonizar com o Famalicão o jogo inaugural da Liga portuguesa, no dia 18 deste mês (no mesmo dia, à noite, há ainda o encontro entre V.Guimarães e Belenenses SAD).

Porém, o jogo grande da primeira jornada acontece no Estádio do Dragão, com a equipa de Sérgio Conceição a receber o Sporting de Braga, terceiro classificado na última época e, por isso, a única equipa lusa com presença automaticamente assegurada na fase final da Liga Europa.

No mesmo dia do FC Porto-Sp. Braga (19 de setembro), também o Sporting vai entrar em ação, com a receção ao Gil Vicente.

Depois de em julho último ter ficado encerrada a época mais longa de sempre da história do futebol português , o pontapé de saída da nova temporada promete continuar a ser feito de forma atípica. Para já, a Direção-Geral da Saúde (DGS) não garante o regreso do público aos estádios, medida que foi aplicada a partir da jornada 25 da última época, momento em que o futebol português foi retomado após três meses de paragem forçada devido ao coronavírus. "Não há nenhum tabu, nem nenhum preconceito contra o futebol, é obvio. Temos é que ver o contexto em que estamos. Temos de ver como acontece a retoma das aulas e ver o início do outono e do inverno. Público nos jogos de futebol é considerado uma atividade desejada, mas temos de ter estas cautelas. É importante que se diga este faseamento das questões", esclareceu a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.