O ator Ângelo Rodrigues mostra a sua recuperação num documentário, depois de ter ficado em estado crítico após uma alegada infeção provocada por injeções de testosterona.

O documentário será transmitido no domingo, depois do Jornal da Noite na SIC. O diretor geral da estação, Daniel Oliveira, já partilhou um teaser do programa que conta com declarações inéditas de Ângelo Rodrigues sobre o que aconteceu e que o levou a ficar em estado crítico.

"Não tenho intenções de desculpar os meus próprios erros. Tenho perfeita noção do que fiz e da magnitude do meu erro", afirmou no excerto do documentário divulgado nas redes sociais.

"O ator vai contar e mostrar pela primeira vez tudo o que lhe aconteceu, num processo que o levou a estar à beira da morte. Ângelo vai falar de tudo, num documentário impressionante. Rigorosamente a não perder na noite de domingo, na SIC", garante Daniel Oliveira.

Esta será a primeira vez que o ator falará publicamente – e em específico - sobre as causas do incidente. Pouco depois de ter tido alta hospitalar Ângelo Rodrigues abordou o momento delicado que viveu numa entrevista com Cristina Ferreira, mas na altura não comentou o que o tinha provocado.