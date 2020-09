Portugal sobe dois lugares e é quinto classificado no ranking da FIFA

Após as vitórias contra Croácia e Suécia, no arranque da Liga das Nações de futebol.

Portugal subiu duas posições e é agora o quinto classificado no ranking mundial da FIFA, atualizado esta quinta-feira, depois das vitórias com a Croácia e a Suécia, no arranque da Liga das Nações de futebol.

No top da FIFA continua a Bélgica na frente, segue-se a França, o Brasil e a Inglaterra, mantendo-se a hierarquia dos últimos meses.

Portugal ultrapassou o Uruguai que caiu para sexto e a Croácia que desceu para o oitavo lugar, tendo sido superada por Espanha, atual sétima posicionada.

A Argentina está em nono lugar e a Colômbia, orientada por Carlos Queiroz, em 10.º.