Kátia Aveiro comenta caso de bebé abandonado junto a igreja no Cacém: "Murro no estômago"

Kátia Aveiro utilizou as redes sociais para reagir à notícia do bebé que, com apenas 21 dias de vida, foi abandonado pela mãe, na terça-feira à noite, à porta do Centro Social Baptista, uma igreja no Cacém.

Numa publicação partilhada no Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo lembrou o apelo deixado pela mãe num papel junto à criança e defendeu a mulher.

“Carta de uma mãe desesperada que deixou um bebé na porta de uma igreja em Portugal… Levei um murro no estômago”, começou por escrever Kátia Aveiro, que se encontra a viver no Brasil.

“A culpa é da mãe ou do sistema atual em que vive o mundo? Eu acho a segunda opção infelizmente”, concluiu.

Recorde-se que o bebé foi deixado dentro de uma alcofa, numa altura em que decorria uma reunião nas instalações. Ao lado do recém-nascido, que foi encontrado pelas pessoas presentes nessa reunião, estava uma mala “com os bens necessários para tratar dele naquele momento” e a carta sublinhava a “falta de condições” da mãe para cuidar do filho.

O Ministério Público instaurou esta quarta-feira um inquérito ao caso.