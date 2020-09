Sinistralidade rodoviária. PSP regista quase mil acidentes numa semana

A PSP registou 958 acidentes rodoviários nas estradas portuguesas - incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores -, entre 16 e 22 de setembro, no âmbito da campanha europeia de fiscalização Roadpol Safety Days. Destes acidentes resultaram uma morte e 299 feridos, 12 dos quais com gravidade. No total foram concretizadas 520 operações de controlo rodoviário, tendo sido fiscalizadas 23 684 viaturas.

Detenções

No âmbito desta operação foram detidas 68 pessoas por condução sob influência de álcool. Foram ainda detetados 2139 veículos em excesso de velocidade e controlados 93 720 no que diz respeito à velocidade instantânea.

Atenção aos sinais

Em comunicado, a PSP alerta para as atitudes dos condutores que podem pôr em risco vidas humanas, com o objetivo de minimizar o número de acidentes rodoviários. “A PSP apela a todos os cidadãos que utilizam a via, como condutores de qualquer tipo de veículo ou peões, que mantenham a atenção à via, à sinalética vertical e horizontal e ao comportamento dos demais utilizadores, com o fim de atingir o registo de zero mortes na estrada”, sublinhou a PSP na nota divulgada.