GNR interrompe festa com cerca de 100 pessoas em discoteca em Canelas

A GNR encerrou, esta quarta-feira, uma discoteca, na freguesia de Canelas, no concelho de Vila Nova de Gaia, durante uma operação de fiscalização das autoridades para garantir que as normas referentes à covid-19, estabelecidas pelo Governo, estão a ser cumpridas.

Quando as autoridades chegaram ao local, estava a decorrer um espetáculo de música ao vivo, com a pista de dança aberta, e que contava com a presença de cerca de 100 pessoas, violando assim as medidas estabelecidas para travar a propagação do novo coronavírus.

O proprietário do estabelecimento, com 61 anos, foi detido e constituído arguido, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.

Recorde-se que a situação de contingência, que vigora desde o passado dia 15 no país vai manter-se até dia 14 de outubro.