Espanha ultrapassa a barreira dos 700 mil infetados

No total já foram infetadas 704.209 pessoas desde o início da pandemia no país.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 10.653 casos do novo coronavírus em Espanha. Com este aumento, Espanha ultrapassou a barreira dos 700 mil contágios - no total já foram infetadas 704.209 pessoas desde o início da pandemia.

Foram ainda registados mais 84 óbitos relacionados com a covid-19 desde ontem. Já morreram 31.118 pessoas infetadas com o novo vírus no país.

Desde ontem, 1.310 pessoas infetadas com covid-19 deram entrada em hospitais em Espanha, elevando assim o total de internados com o novo coronavírus para 11.041, dos quais 1.445 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.