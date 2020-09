Reino Unido bate recorde diário de infeções por covid-19 pelo segundo dia consecutivo

Nas últimas 24 horas foram confirmados 6.784 casos de covid-19 no Reino Unido. Este número representa o maior registo de casos diários do novo coronavírus no país, ultrapassando assim os diagnósticos positivos confirmados esta quinta-feira - 6.634 - que já era o registo máximo de casos diários do país liderado por Boris Johnson. Já foram infetadas 423.236 pessoas no país desde o início da pandemia.

Foram ainda confirmados mais 37 óbitos desde ontem. Comparativamente ao número de vítimas mortais ocorreu uma ligeira descida em relação aos dados de ontem, onde foram registados 40 óbitos. No total, já morreram 41.936 pessoas infetadas com covid-19.

Recorde-se que, esta terça-feira, o primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou novas restrições para controlar a propagação do contágio de covid-19. Agora são permitidas apenas 15 pessoas em casamentos - antes eram 30 -, não é permitido praticar desportos coletivos em pavilhões ou espaços fechados, o teletrabalho voltou a ser o método preferencial, sempre que o emprego assim o permita, e o regresso dos adeptos aos estádios, previsto para dia 1 de outubro, voltou também a ser adiado.