Este domingo é o terceiro dia com mais mortes por covid-19 do mês de setembro

O boletim da Direção-Geral da Saúde apresentado, este domingo, revela que foram confirmados 665 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. Os novos dados dão também conta de mais nove óbitos associados à doença.

No total, desde o início da pandemia, o país soma 73.604 casos confirmados e 1.953 óbitos.

Das nove mortes registadas nas últimas 24 horas, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e duas na região Centro. Este é o terceiro dia com maior número de mortes registadas ao longo do mês de setembro, apenas a 20 de setembro e a 17 de setembro se registaram mais óbitos: 13 e 10, respetivamente.

Dos novos casos, 252 foram diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 246 no Norte. Na região centro há 70 novos casos, 55 no Alentejo e 38 no Algarve. Na Madeira há mais três casos e nos Açores mais um.

O número de internados voltou a aumentar. De acordo com o boletim deste domingo, 635 pessoas estão internadas, mais 20 face ao último balanço. Destas, 84 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais quatro do que ontem.

Do total de infetados desde o início da pandemia, 47.647 já recuperaram, mais 389 nas últimas 24 horas.

Atualmente, há 24. 004 casos ativos de infeção e as autoridades de saúde têm 44.274 contactos em vigilância.