Nobel da Física atribuído a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez

A Academia Sueca atribuiu o prémio ao físico e matemático britânico Roger Penrose, ao astrofísico alemão Reinhard Genzel e à astrónoma norte-americana Andrea Ghez.

Metade do prémio, que tem o valor de dez milhões de coroas suecas (957 mil euros), será para a Roger Penrose "pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da teoria geral da relatividade" de Albert Einstein e a outra metade será partilhada por Reinhard Genzel e Andrea Ghez "pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro de nossa galáxia".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz