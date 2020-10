Todos os 89 arguidos do processo Hell’s Angels vão ser julgados

Os 89 arguidos do processo Hell’s Angels vão todos a julgamento por decisão do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), Carlos Alexandra, segundo adiantou a SIC Notícias.

As acusações dizem respeito a crimes como tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, tráfico de droga, associação criminosa, extorsão, ofensa à integridade física, roubo, posso de armas e munições, entre outros.

É de lembrar que, nas alegações do debate instrutório, no dia 20 de julho, o Ministério Público (MP) pediu que todos os arguidos fossem a julgamento, argumentando que todos praticaram os crimes descritos na acusação, que estão provados através de escutas telefónicas, documentos apreendidos e depoimentos de arguidos e testemunhas.

O MP deu como provado o ataque levado a cabo pelos arguidos e membros do Hell’s Angels, que aconteceu no restaurante Mesa do Prior, em Prior Velho, e também a perseguição feita pelo grupo motard a Mário Machado, líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social e membro de um grupo motard rival.