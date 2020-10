Dois doentes infetados com covid-19 no Hospital Beatriz Ângelo foram transferidos para o Hospital das Forças Armadas

Dois doentes infetados com o novo coronavírus que estavam internados no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, foram transferidos este sábado para o Hospital das Forças Armadas de Lisboa (HFAR-PL).

Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas explicou que “este apoio surge na sequência de um pedido do Hospital de Loures, no âmbito do protocolo de colaboração entre o HFAR-PL e a Administração Regional de Saúde – Lisboa e Vale do Tejo, tendo o transporte sido realizado por uma ambulância de Loures”.

Para já, não foram divulgadas informações sobre o estado dos doentes que foram transferidos, que foram entretanto encaminhados para as enfermarias de isolamento.

Recorde-se que o Hospital Beatriz Ângelo atingiu já na semana passada a capacidade máxima nos cuidados intensivos.