Plataforma do Cinema pede demissão de Nuno Artur Silva

Numa carta enviada aos grupos parlamentares, a Plataforma do Cinema justifica o pedido de demisão do secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media com contratação de uma empresa privada inglesa para traçar uma estratégia para o setor.

A Plataforma do Cinema enviou uma carta aos grupos parlamentares em que pede a demissão do secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva. Em causa está a contratação de uma empresa privada inglesa para traçar uma estratégia para o setor. “É por si só a passagem de um atestado de menoridade política infligida pela tutela a si mesma e ao setor que regula”, lê-se na carta citada pela Lusa.

Além da demissão de Nuno Artur Silva, a Plataforma do Cinema pede a demissão da direção do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Em julho, o ICA assinou um contrato com a consultora britânica Olsberg SPI para a construção de um plano estratégico para o cinema e audiovisual entre 2021 e 2025.

A apresentação do calendário e da metodologia do plano estratégico para este setor deveria ter acontecido na passada sexta-feira, mas acabou por ser adiada por falta de tradução de inglês para português.