Portugueses afastam crise política

Só um terço dos portugueses (33%) está convencido de que o Parlamento vai chumbar a proposta de Orçamento do Estado para 2021 apresentada pelo Governo de António Costa, revela o Barómetro da Eurosondagem-Associação Mutualista Montepio para o SOL. Para a maioria (55%), o OE vai passar na Assembleia da República e, consequentemente, não haverá crise política.

Já quanto às eleições americanas, o Barómetro alinha pelas sondagens que têm sido feitas nos Estados Unidos e que atribuem claro favoritismo ao candidato democrata e antigo vice-Presidente - Joe Biden tem 12 pontos percentuais de vantagem sobre Donald Trump. Apenas 36% dos inquiridos responderam que o Presidente e candidato republicano vai sair vencedor das presidenciais de novembro próximo, enquanto 48% estão convictos que o Biden vai ser o próximo inquilino da Casa Branca.

Chega sempre a subir

No mais, o Barómetro está pouco otimista quanto à evolução da pandemia de covid-19: só 11% acreditam que a situação vai evoluir favoravelmente, enquanto 41% dizem que vai piorar e 34% julgam que vai manter-se.

Já quanto às intenções de voto e à popularidade dos principais protagonistas da política portuguesa, o Barómetro regista variações pouco significativas relativamente ao mês passado. Ainda assim, há a salientar a subida (superior a um ponto percentual) do líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, e, na intenção de voto, a descida dos partidos de esquerda (PCP, BE e PAN).

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu e Oeiras Actual (C.M.Oeiras), com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, de 5 a 8 de Outubro de 2020. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que conserne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1158 tentativas de entrevistas e, destas, 148 (12,8%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. .Foram validadas 1010 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,08%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.. Lisboa, 9 de outubro de 2020 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa