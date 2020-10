Freguesias vão ter 237 milhões após aumento face à verba deste ano

As freguesias portuguesas vão contar com 237 milhões de euros no próximo, um valor que representa mais 8,7 milhões de euros face a este ano. A medida consta numa versão preliminar da proposta do Orçamento do Estado para 2021.

“O montante global da subvenção geral para as freguesias é fixado em 237.458.287 euros”, lê-se na proposta a que a Lusa teve acesso.

No que diz respeito à remuneração dos membros das juntas de freguesia, será distribuído um montante de 8.243.177 euros, “para pagamento das remunerações e dos encargos dos presidentes das juntas de freguesia que tenham optado pelo regime de permanência, a tempo inteiro ou a meio tempo, deduzidos os montantes relativos à compensação mensal para encargos a que os mesmos teriam direito se tivessem permanecido em regime de não permanência”, diz o documento.

Além do valor global de 237 milhões, as freguesias do município de Lisboa vão beneficiar da transparência 73.865.608 euros no próximo ano, um aumento de 701.152 euros face ao disponibilizado este ano.