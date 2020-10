Cultura

24 de outubro 2020

Nicholas Ratcliffe toca The Show Must Go On no Palco SOL

Nicholas Ratcliffe voltou a atuar este sábado às 22h no SOL e no Facebook do SOL. Mais uma vez foram os leitores que tiveram o poder de decisão na música que o guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma vai tocar. Veja a atuação.