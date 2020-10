Assassino de jornalista sueca tentou fugir da prisão

Peter Madsen foi condenado em 2018 a prisão perpétua por torturar e assassinar Kim Wall, uma jornalista sueca de 30 anos que em 2017 levou para bordo do seu submarino com a promessa de uma entrevista.

O dinamarquês condenado por torturar e matar uma jornalista sueca no seu submarino privado fugiu na terça-feira da prisão onde cumpre prisão perpétua, mas voltou a ser capturado pela polícia. Um jornal dinamarquês publicou um vídeo que mostra Peter Madsen sentado na relva, com as mãos atrás das costas, junto de agentes da polícia. A notícia foi confirmada pela polícia, que anunciou no Twitter que “um homem foi detido depois de uma tentativa de fuga”.

Peter Madsen foi condenado em 2018 a prisão perpétua por torturar e assassinar Kim Wall, uma jornalista sueca de 30 anos que em 2017 levou para bordo do seu submarino com a promessa de uma entrevista. A jornalista estava a trabalhar numa reportagem sobre Madsen, um engenheiro autodidata que construiu ele próprio o submarino, a que chamou UC3 Nautilus. Segundo o tribunal que julgou Madsen, o dinamarquês torturou a jornalista, matou-a, desmembrou o corpo e atirou-o ao mar.

Na Dinamarca, a pena perpétua corresponde normalmente a 16 anos de prisão, após os quais o condenado é avaliado para determinar se continua a representar um perigo para a sociedade, podendo ser libertado ou mantido na prisão.