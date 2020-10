Entrevista ao presidente do Hospital de Penafiel, no epicentro do aumento de casos no Norte. "Não há sinais de estabilização"

No epicentro de um aumento explosivo de casos na região Norte, o presidente do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Carlos Alberto Silva, espera que todo o país tire lições. Diz que o relaxamento na entrada no outono esteve na comunidade e não da preparação dos hospitais e, sem querer polémicas, afirma: articulação entre setores existe, mas ‘não tem havido disponibilidade dos privados para receber doentes covid’.

O Hospital de Penafiel volta a ser dos primeiros a ficar sobrecarregado com a covid-19, são quem tem mais doentes. Como chegam ao final desta semana?

Estamos a viver um período de grande pressão, como é normal, e que se irá estender nos próximos dias tendo em conta o aumento muito acentuado de casos que estamos a ter.

Quando diz que é normal...

Digo que é normal para o surto que estamos a viver na região, porque é uma situação completamente anormal e com a qual não estávamos a contar a esta altura.

Quantos doentes com covid-19 têm no hospital?

Mais de cem doentes internados, sete em cuidados intensivos, mas a perspetiva é que aumente.

Com esse número de doentes, qual é neste momento a percentagem de camas do hospital dedicadas à covid-19? Chegou a falar-se nos últimos dias de mais de 20%.

Já me têm perguntado, mas acho que o importante é perceber como isto funciona. Como qualquer instituição, o hospital vai usando as camas em função das necessidades. Há duas semanas não pensávamos ter de estar agora a usar tantas camas. Temos vindo a dedicar camas à covid-19 em função dos doentes que aparecem e como acontece naturalmente em picos, quando é preciso ajuda de outros hospitais, recorremos a essa ajuda. É o que estamos a fazer.

O que projetavam para esta altura?

Tínhamos em preparação uma estrutura de apoio à urgência que estará concluída no final do mês. O pico da gripe era esperado do início de novembro para a frente, pelo que estávamos à espera de um aumento de doentes mas não algo desta dimensão e com um crescimento tão repentino.

Conseguem perceber o que fomentou estes contágios? Onde é que os doentes se infetaram?

O que vai sendo comunicado é que grande parte das contaminações se devem aglomerações familiares e de amigos. Foi notícia há pouco tempo uma discoteca fechada em Felgueiras. Há feiras que se continuam a fazer. Comunhões que depois geram inevitavelmente o almoço de família. Há uma vontade generalizada de manter a normalidade na vida das pessoas, e isso compreende-se. Ninguém quer um novo confinamento. Agora há uma dimensão a partir da qual temos de perceber que já não podemos ir.

As pessoas não o entenderam?

Na primeira fase tivemos de esmagar a curva para podermos responder. Depois foi havendo um distendimento no nosso comportamento social, tivemos o verão, a vinda dos emigrantes, as pessoas que se reuniram e foi possível acomodar tudo isto de forma razoável e bem: enquanto seres humanos não podemos viver confinados permanentemente. Agora chega a um determinado ponto em que se há esta explosão de casos, é preciso voltar a comprimir a curva. Se calhar não com a dimensão que se fez da outra vez, e daí estas medidas focalizadas implementadas esta semana.

O seu centro hospitalar alertou para o aumento de casos em toda a vossa zona, 12 concelhos. Parece-lhe que as medidas sendo aplicadas apenas nos concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras serão suficientes?

Esperamos que sim, mas se não forem terá de se ver. Há uma avaliação dia a dia. Se não funcionar só com estas medidas, ter-se-ão de impor outras. Quando fizemos esse alerta foi no sentido de as pessoas perceberem que os comportamentos inadequados geram depois casos em pessoas que vão precisar de ser internadas e porque acabámos por ter um grande afluxo à urgência, que prejudica o atendimento dos doentes que são verdadeiramente urgentes. Nos últimos tempos, nas últimas duas semanas, tivemos picos de afluência à urgência superiores ao que seriam os picos que costumamos ter na gripe. Houve muita gente que veio à urgência só para fazer o teste e isto assim não podia continuar.

Chegou a falar esta semana de mais de 800 pessoas na urgência num dia.

Exatamente. Nós ao longo do ano somos a segunda maior urgência do Norte depois do São João. Já somos um hospital em grande carga, com uma grande necessidade assistencial por parte da população. Números desses só vemos no pico da gripe e nem sempre. Temos 200 pessoas a vir diariamente só para fazer o teste. E foi por isso que tiveram de abrir novos centros de testagem. Abriu esta semana um em Paços de Ferreira, abriu outro no centro de exposições em Penafiel e na próxima semana já abre outro aqui em Penafiel. Portanto está-se a tomar um conjunto de medidas para retirar os doentes da urgência e permitir que respondamos adequadamente aos doentes que realmente precisam.

