Efemérides de 27 de outubro

1492 Cristóvão Colombo (1451-1506), navegador e explorador italiano que vivera em Portugal e estava na altura ao serviço de Espanha, descobriu há 528 anos Cuba, nas Caraíbas, convencido de que estava a chegar à índia pelo Ocidente.

1949 O Prémio Nobel da Medicina foi atribuído há 71 anos ao professor, médico neurologista, político, escritor e investigador português Egas Moniz (1874-1955), sendo o único Nobel português até o escritor José Saramago (1922-2010) ser galardoado com o da Literatura em 1998.

1970 Ação da ARA (braço armado do PCP que funcionou entre 1970-73), contra as instalações do Comiberland, em Oeiras, há 50 anos, um dia depois da sua 1ª operação, contra o navio Cunene.

1974 Começaram há 46 anos, em Portugal, as Campanhas de Dinamização Culturalpós-25 de Abril, também chamadas de Alfabetização, que provocaram uma reacção tão negativa das populações a que se destinavam, que terminaram com um Jeep de militares atirado por uma ribanceira abaixo .

2014 Luís Duque, antigo dirigente do Sporting foi eleito há 3 anos, sem o apoio do seu clube, presidente da Liga Portuguesa Profissional de Futebol, com uma vitória expressiva, sendo hoje a Liga liderada por Pedro Proença.

2015 O Parlamento Europeu aprovou há 5 anos, em Estrasburgo, o fim das tarifas de ‘roaming’ a partir de 15 de junho de 2017 nos telemóveis, e o acesso aberto à Internet.

2017 O parlamento regional da Catalunha aprovou há 3 anos a independência da região e a separação de Espanha numa votação sem a presença dos principais partidos que se opõem à proposta e que abandonaram a sala minutos antes.

2019 O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou há 1 ano a morte de Al Bagdadi, líder do Estado Islâmico.

-