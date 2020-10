Pandemia agrava défice orçamental em 7767 milhões até setembro

De acordo com o ministério das Finanças, "este aumento do défice resulta do efeito combinado da redução da receita (- 6,9%) e do crescimento da despesa (+5,2%), consequência do impacto da pandemia".

A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou até setembro um défice de 5179 milhões. Trata-se de um agravamento resultante da pandemia de 7767 milhões face ao período homólogo.

O gabinete de João Leão lembra que, pela quebra de receita, "refletindo os impactos da prorrogação das retenções na fonte (IRC e IRS) e pagamento do IVA, bem como da suspensão de execuções da receita e das medidas de isenção ou redução da taxa contributiva (-361 milhões). A estes efeitos acresce o impacto da perda de receita contributiva associada à isenção de pagamento de TSU no âmbito do regime de layoff simplificado, apoio à retoma progressiva e incentivo financeiro à normalização da atividade empresarial estimada em cerca 470 milhões até setembro".

Já por via do crescimento da despesa (2174 milhões), principalmente associado às medidas de lay-off (873 milhões), aquisição de equipamentos na saúde (382 milhões), outros apoios suportados pela Segurança Social (410 milhões) e no âmbito do incentivo extraordinário à normalização (170 milhões).

Receita fiscal mais de 8%

A receita fiscal recuou 8,3%, com a generalidade dos impostos a evidenciar quebras que resultam da contração da atividade económica, destacando-se a diminuição de 9,6% no IVA. As contribuições para a Segurança Social apresentaram um decréscimo de 1,6%, refletindo o abrandamento da atividade económica e os meses mais intensos do lay-off simplificado.

Despesa cresce quase 7%

A despesa primária cresceu 6,6%, influenciada pela significativa evolução da despesa da Segurança Social (+13,3%, + 2577 ), dos quais cerca de 1580 milhões associados à Covid-19 que representam já 81% do orçamentado em sede de orçamento suplementar.

Refira-se ainda os acréscimos da despesa com pensões (3,5%) e outras prestações sociais excluindo medidas específicas covid-19 (11,2%): prestações de desemprego (23,1 %), subsídio por doença (18,9%), prestação social para a Inclusão dirigida a pessoas com deficiência (23,8%) e abono de família (12,4%).

A despesa com salários dos funcionários públicos cresceu 3,4%, lembrando que "o aumento das despesas com pessoal resulta ainda da conclusão do descongelamento das carreiras, destacando-se o aumento de 5,4% da despesa com salários dos professores".

SNS

Para fazer face à pandemia, a despesa do SNS aumentou a um ritmo muito elevado de 5,5%, destacando-se o aumento extraordinário do investimento (+119%) atingindo 187 milhões e ultrapassando a execução completa do ano de 2019 (156 milhões) e das despesas com pessoal (6,5%) tendo o número n.º de profissionais de saúde do SNS aumentado 4,7% até setembro (+6 250 trabalhadores). Investimento público cresce 37,3% na Administração Central e Segurança Social

O investimento público aumentou 37,3% na Administração Central e Segurança Social, excluindo PPP, refletindo a forte dinâmica de crescimento no âmbito do plano de investimentos Ferrovia 2020 e de outros investimentos estruturantes e ainda a aquisição de material médico para o combate à Covid-19 destinado aos hospitais.

Os pagamentos em atraso reduziram-se em 263 milhões face a setembro de 2019 explicado pela diminuição dos pagamentos em atraso no SNS em 291 milhões.