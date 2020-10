Agitação marítima coloca sete distritos sob aviso laranja

Sete distritos de Portugal continental vão ficar sob aviso laranja, esta quarta-feira, devido à agitação marítima forte.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja devido à agitação marítima entre as 18h00 desta quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira. Estão previstas ondas de noroeste com altura significativa de 5 a 6 metros, podendo haver ondas de altura máxima até 10 metros.

Toda a costa portuguesa está sob aviso amarelo desde as 09h00 desta quarta-feira e o aviso vai estar em vigor até as 18h00, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.