INE. Taxa de desemprego foi de 8,1% em agosto e terá sido de 7,7% em setembro

A taxa de desemprego fixou-se em 8,1% em agosto, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) – o que vem confirmar os dados provisórios anunciados há um mês. De acordo com a estimativa provisória, o INE adianta ainda que a taxa de desemprego em setembro terá sido de 7,7%.

Em agosto, o gabinete estatístico indica que a população empregada aumentou 0,5%, relativamente ao mês anterior, e 1,3%, em relação a três meses antes, mas diminuiu 2,9% em comparação com a do mesmo mês de 2019. A população desempregada aumentou 2,6% em relação a julho de 2020, 43% relativamente a maio do mesmo ano e 24,8% face a agosto de 2019. A taxa de subutilização de trabalho em agosto – que inclui a população desempregada, o subemprego de trabalhadores involuntariamente a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis para trabalhar, e os inativos disponíveis, mas que não procuraram emprego – foi de 15,5%, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior.

Quanto a setembro – e segundo as informações provisórias do INE (uma vez que as definitivas apenas serão divulgados no próximo mês) –, a população empregada aumentou 0,8% em relação ao mês anterior e 1,9% em comparação com três meses antes, tendo diminuído 2,3% face ao mesmo mês de 2019. A população desempregada diminuiu 3,7% em relação a agosto de 2020 e aumentou 7,7% relativamente a junho do mesmo ano e 17,1% na comparação homóloga. A taxa de subutilização de trabalho terá aumentado para 15,2% em setembro.