Jovem que filmou morte de George Floyd vai ser galardoada

A jovem que filmou o momento em que George Floyd foi detido, pouco antes de perder a vida às mãos da polícia norte-americana, vai ser galardoada. Darnella Frazier, de 17 anos, será distinguida pela PEN America, uma organização sem fins lucrativos, por ter mudado “o curso da história”.

Recorde-se que o vídeo, que captou o momento em que o polícia Derek Chauvin se ajoelhou sobre o pescoço do afro-americano, de 46 anos, até este ficar insconsciente, no passado dia 25 de maio, em Minneapolis, se tornou viral e levou ao regresso em força do movimento ‘Black Lives Matter’, que originou protestos por todo o mundo.

"Com nada mais do que um telemóvel e pura coragem, Darnella mudou o curso da história deste país, desencadeando um movimento ousado que exige o fim do racismo e da violência sistémica nas mãos da polícia", destacou, Suzanne Nossel, diretora-executiva da organização.

A PEN America, fundada em 1922, descreve-se como uma organização que trabalha para defender e celebrar a liberdade de expressão nos Estados Unidos e no mundo através do avanço da literatura e dos direitos humanos.