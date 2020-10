Vieira da Silva escolhido por Bruxelas para conselheiro na presidência portuguesa da UE

O ex-ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva, foi escolhido como conselheiro especial da Comissão Europeia, para preparar o trabalho na área dos direitos sociais durante a presidência portuguesa da União Europeia (UE).

"É com prazer que anuncio que José António Vieira da Silva, antigo ministro do Trabalho de Portugal, se tornou no meu conselheiro especial para preparar o plano de ação de implementação do pilar dos Direitos Sociais, a ser apresentado na cimeira social em maio de 2021 sob a presidência portuguesa" da UE, escreveu o comissário europeu do Trabalho e dos Direitos Sociais, o luxemburguês Nicolas Schmit, na sua conta oficial da rede social Twitter

Delighted to announce that José António Vieira da Silva, former Labour Minister in Portugal, has become my special advisor to prepare the Action plan implementing the Pillar of #socialrights to be presented at the Social Summit in May 2021 under Portuguese Presidency.