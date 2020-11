Leicester isola-se na liderança do Grupo G após golear (4-0) o Sp. Braga

O Sp. Braga perdeu (0-4) esta noite com o Leicester City, na terceira ronda do grupo G da Liga Europa.

No King Power Stadium, Kelechi Iheanacho inaugurou o marcador aos 20 minutos. O avançado nigeriano ampliou a vantagem para os foxes já na segunda metade (47'). Momentos depois, Praet fez o 3-0 (67') e Maddison fechou a goleada aos 78'.

Com este resultado, a equipa de Carlos Carvalhal cai para o segundo lugar do grupo (6 pontos), atrás do Leicester, que fica agora isolado no topo da tabela com um pleno de vitórias (9 pontos).

O AEK, que goleou esta noite o Zorya, é agora terceiro (3 pontos). Já o conjunto ucraniano segue no fundo da tabela sem conseguir pontuar.

O Sp. Braga joga no domingo com o Benfica, partida que vai encerrar a jornada sete da Liga portuguesa.

Os encarnados são segundos classificados na prova, com 15 pontos; enquanto os bracarenses fecham o pódio (12).